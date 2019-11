Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : entouré après ses résultats annuels Cercle Finance • 26/11/2019 à 14:46









(CercleFinance.com) - Trigano s'envole de près de 11% et prend la tête du SBF120, suite à la publication de résultats annuels légèrement inférieurs aux attentes, mais accompagnés de 'propos relativement rassurant sur la croissance des immatriculations en 2020', selon Oddo BHF. Le bénéfice opérationnel courant a reculé de 8,5% à 210,4 millions, un peu sous les attentes du bureau d'études (220 millions), avec 'des effets de mix géographiques, des difficultés de productivité sur certaines usines, des frais de publicité et salon supérieurs aux attentes'. 'Pour l'exercice en cours, le management ne donne pas de guidances mais nous comprenons néanmoins que ce dernier s'attend à une croissance des immatriculations en Europe', nuance-t-il, ajoutant que Trigano intensifiera ses actions pour améliorer la productivité.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +12.38%