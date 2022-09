Trigano enregistre des ventes en croissance de 12% au 4e trimestre 2022

(AOF) - Les ventes de Trigano au quatrième trimestre 2021/22 se sont élevées à 738,6 millions d'euros, en croissance 12% par rapport à l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires sur l'exercice 2021/2022 a, quant à lui, enregistré une croissance de 8,3% à 3,17 milliards d’euros. A périmètre et changes constants, celui-ci s'inscrit néanmoins en recul de 0,1%. L'entreprise a dû faire face à des difficultés d'approvisionnement des châssis. L'impact de l'inflation des matières premières et des composants a été limité par l'application de hausses de tarifs progressives, bien acceptées par la clientèle.

L'intégration au 1er février 2022 de trois groupes de distribution français a par ailleurs contribué au chiffre d'affaires à hauteur de 231,7 millions d'euros.

La forte demande pour les camping-cars en Europe n'a pu se concrétiser par une hausse du chiffre d'affaires en raison de la réduction des productions de bases roulantes par les constructeurs automobiles, particulièrement sensible au second semestre.

A périmètre et taux de change constants, les ventes de camping-cars sont en retrait de 5,3% tandis que celles de caravanes augmentent de 17,7% témoignant de la bonne santé du marché. Les ventes de résidences mobiles (+48,1%) intègrent une croissance des livraisons en Allemagne et au Benelux et confirment le rebond du marché français après une saison fortement impactée par les conséquences de la Covid 19 sur les investissements des professionnels de l'hôtellerie de plein air après la très bonne saison estivale 2021.

Les ventes d'accessoires pour véhicules de loisirs sont toujours dynamiques et progressent de 15,8%.

Trigano a bénéficié de l'intérêt croissant des Européens pour les véhicules de loisirs, et a séduit de nouveaux clients, notamment aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie.

Les ventes de remorques (+9,3%), portées par les hausses de prix, et celles de matériel de camping (+13,9%), sont également restées très dynamiques sur l'exercice. Celles d'équipement du jardin (-14,5%) ont été affectées par une baisse conjoncturelle après une année 2021 record, retrouvant ainsi leur niveau de 2020 et 2019.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen des véhicules de loisirs, avec le 1/3 du marché, créé en 1935 ;

- Chiffre d’affaires de 2,7 Mds€, réalisé dans les caravanes, camping-cars et mobile-homes pour 92 % puis dans les équipements de loisirs- matériel de camping et de jardin, remorques ;

- Présence essentiellement européenne : 27,8 % des ventes en France, 24,5 % en Allemagne, 12,4% au Royaume-Uni, 4,7 % en Scandinavie, 7,3 % au Bénélux et 6,3 % Italie et Espagne ;

- Stratégie de croissance dite « multi-locale » fondée sur le rachat de petites entreprises, la plupart du temps moins rentables que Trigano, et dont les vingt-cinq marques sont conservées, d’où des parts de marché supérieures à 40 % dans de nombreux pays ;

- Capital détenu à 57,9 % (71,6 % des droits de vote) par la famille Feuillet, Stéphane Gigou présidant le directoire de 5 membres et Michel Freiche assurant la direction générale ;

- Bilan sain, avec une trésorerie nette supérieure à 500 M€ et 1 Md€ de capitaux propres.

Enjeux

- Stratégie assise sur 2 piliers : la hausse des capacités de production et leur productivité, puis le maillage des réseaux de distribution ;

- Stratégie environnementale : conception des véhicules : réduction de 10 % des consommations de carburants pour les nouveaux camping-cars, baisse des émissions de particules et d’oxyde d’azote et baisse du poids des véhicules, développement des piles à combustible et des panneaux solaires ;

- Montée en puissance des usines de vans et fourgons aménagés en Italie et Espagne, du nouveau site slovène et de la marque Benimar en Allemagne ;

- Après l’achat des distributeurs français CLC, SLC et Loisiréo (30 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire), attente d’acquisitions ou intégrations de fournisseurs de composants ;

- Modèle économique porteur, le camping-car offrant des avantages sanitaires et financiers -éviter les moyens collectifs de restauration, d’hébergement et de transport.

Défis

- Fortes tensions sur les approvisionnements, notamment en chassis de camping-cars, d’où un impact de + 10 % sur les revenus des 9 premiers mois de l’exercice, soit une baisse de volumes de 4 000 unités ;

- Impact de l’inflation : + 25 % de coûts pour les remorques, de + 10 % pour les véhicules ;

- Intégration des distributeurs français CLC, SLC et Loisiréo (30 M€ de chiffre d’affaires supplémentaire).

Sortie de crise pour la croisière

La reprise est tangible en Europe. MSC Croisières, la première compagnie européenne, a repris l'exploitation de la totalité de sa flotte en juin, soit 19 paquebots- dont 14 en Méditerranée. De même, le groupe Costa, filiale du géant américain de la croisière Carnival, devrait exploiter l'intégralité de ses paquebots (au nombre de 24) d'ici la fin de l'année. En revanche la Chine, reste à l'écart du mouvement général, du fait de sa politique sanitaire extrêmement restrictive. L'association internationale des compagnies de croisières (CLIA) prévoit que le secteur devrait retrouver son trafic record de 2019, soit un total de 32 millions de croisiéristes, d'ici la fin de 2023.