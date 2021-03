Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : en négociations pour acquérir trois distributeurs Cercle Finance • 16/03/2021 à 10:00









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie de développement par croissance externe, Trigano annonce être entré en négociation exclusive pour l'acquisition de 70% du capital et des droits de vote des groupes CLC, SLC et Loisiréo. Avec 44 points de vente de camping-cars et de caravanes en France, ces groupes emploient environ 800 personnes, ont réalisé ensemble un chiffre d'affaires de l'ordre de 400 millions d'euros en 2020, et sont tous les trois bénéficiaires. Compte tenu des ventes de Trigano à ces distributeurs, l'apport de chiffre d'affaires serait de l'ordre de 350 millions. L'opération lui permettrait de poursuivre son investissement dans la distribution en Europe et complèterait son offre de services à la clientèle.

