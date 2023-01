Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano: en léger retrait après le CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 11:10









(CercleFinance.com) - Trigano cède 1% après l'annonce de ventes à peu près stables (-0,6%) à 782,3 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2022-23, dans un contexte toujours marqué par les difficultés d'approvisionnements en bases roulantes pour camping-cars.



A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires du groupe de véhicules et d'équipements de loisirs s'est inscrit en retrait de 8,2%. Il s'est établi à un niveau inférieur d'environ 15% à la prévision d'Oddo BHF.



Trigano voit toutefois des perspectives toujours bien orientées pour 2023, avec des carnets de commandes saturant ses capacités de production pour la saison et un niveau des stocks de camping-cars des réseaux de distribution historiquement bas.



'Les livraisons de bases roulantes s'améliorent nettement depuis fin novembre, ce qui permet d'envisager une augmentation de la production dans les usines Trigano dès le deuxième trimestre 2022-23 et tout au long de l'exercice', ajoute-t-il.





