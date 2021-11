Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : en chute après sa publication annuelle information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 14:23









(CercleFinance.com) - Trigano lâche plus de 9% au lendemain de la publication de ses résultats annuels, dont un bénéfice opérationnel courant doublé à 358 millions d'euros (contre 325 millions attendus par Oddo), mais accompagnés de propos prudents pour l'exercice qui commence. Il prévient ainsi que la forte progression de la demande ne se traduira pas par une hausse proportionnelle des ventes 'en raison des difficultés d'approvisionnement qui limiteront fortement la croissance du chiffre d'affaires au premier semestre et peut-être au-delà'. Après cette publication, Oddo abaisse son opinion de 'surperformance' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 232 à 202 euros, estimant que 'compte tenu du parcours du titre, il peut sembler plus compliquer au titre de surperformer les indices à court terme'.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris -10.48%