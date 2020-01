Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : en baisse après le CA trimestriel, un analyste déçu Cercle Finance • 07/01/2020 à 11:10









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Trigano recule ce matin de -4,4%, s'affichant tout en bas du SBF 120, alors que l'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur celui-ci, après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel 'un peu décevant' (559.7 ME vs 577.8 ME estimés). 'Pour l'exercice en cours, le management ne donne pas de guidances mais indique néanmoins s'attendre à la poursuite de la croissance du marché. (...) La valorisation actuelle fait ressortir un indéniable caractère 'Value', mais il convient également de reconnaitre que la visibilité sur la croissance reste faible (fiscalité Camping-Car lié aux normes antipollution, difficulté d'homologation, incertitudes économiques notamment au UK). Dans l'attente d'une meilleure visibilité sur le chiffre d'affaires 2020, nous réitérons une opinion Neutre', explique le broker. Oddo BHF confirme au passage son objectif de cours de 100 euros, pour un potentiel de hausse de +6%.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris -4.51%