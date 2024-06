Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Trigano décroche lourdement, jusque vers 127 euros information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - Trigano poursuit la correction amorcée sous 163E et décroche lourdement sous le support des 137E (du 17 janvier, 29 mai et 10 juin) jusque vers 127E (au plus bas depuis le 2/11/2023) avec comme principal objectif l'ex-support des 122E des 7 septembre et 30 octobre 2023.

Valeurs associées TRIGANO 124.90 EUR Euronext Paris -9.49%