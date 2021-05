TRIGANO décolle en Bourse dans le sillage d'excellents résultats semestriels

(AOF) - Trigano domine de la tête et des épaules le SBF 120 aujourd'hui, à la faveur d'un gain de 9,65% à 164,70 euros, dans le sillage de résultats semestriels d'excellente facture. Entre septembre 2020 et février 2021, le roi du camping-car a vu son bénéfice net bondir de 74,1% à 114,4 millions d'euros et son résultat opérationnel courant décoller de 69,5% à 151,4 millions. Quant au chiffre d'affaires (déjà publié), il a atteint 1,37 milliard d'euros, en hausse de 17,6%.

Perçu comme une "bulle sanitaire mobile", le camping-car est un mode de transport de vacances qui suscite un intérêt sans précédent dans un contexte de pandémie de Covid-19.

Cela a permis à Trigano d'afficher une marge opérationnelle 11,1% lors du premier semestre 2020-2021 (un record sur cette période), contre 7,7% un an plus tôt. Ce chiffre dépasse largement les 8,3% escompté par Berenberg et ressort en ligne avec la marge annuelle la plus élevée jamais atteinte (en 2004), bien que le premier semestre soit généralement moins rentable que le second, souligne le broker.

Une performance d'autant plus remarquable que le groupe a dû faire face à la fermeture des points de vente de l'enseigne Marquis au Royaume-Uni (suite à la décision de reconfinement national prise par le gouvernement britannique) et aux conséquences sur la production de la cyberattaque subie début février.

Les résultats du premier semestre ont également bénéficié du plein effet de la réimplantation des usines de Tournon et de Sprendlingen, ainsi que de la baisse des dépenses de salons et de publicité dans le contexte de crise sanitaire.

En termes de perspectives, Trigano indique que les tensions observées depuis plusieurs semaines sur les livraisons de différents composants perturbent le fonctionnement de certaines lignes de production et entraînent des décalages de livraisons de produits.

De plus, l'annonce par Ford de l'arrêt de son usine de Kocaeli pendant 8 semaines suite à des difficultés d'approvisionnement de composants électroniques conduit Trigano à modifier les calendriers industriels des sites utilisant ce châssis. Le déficit de production estimé sur le quatrième trimestre est de l'ordre de 1 500 véhicules.

Cela représenterait un manque à gagner d'environ 60 millions d'euros, estime Berenberg, soit 10 % de son estimation du chiffre d'affaires du 4ème trimestre.

Cependant, Trigano assure que son activité devrait rester soutenue au second semestre en raison d'une demande toujours très forte en Europe pour les produits de loisirs et en particulier pour les camping-cars. Berenberg a d'ailleurs apprécié le ton optimiste adopté par la direction lors de la conférence téléphonique réservée aux analyste.

Au-delà des phénomènes conjoncturels, le groupe se dit confiant dans les perspectives d'évolution de ses marchés et continuera à investir pour augmenter ses capacités de production.

Enfin, Trigano signale qu'il restera attentif à toute opération de croissance externe créatrice de valeur.

Au final, Berenberg a réitéré sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 185 euros sur le titre. De plus, SG serait désormais à l'Achat sur la valeur, selon une source de marché.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 européen des véhicules de loisirs, avec le 1/3 du marché, créé en 1935 ;

- Chiffre d'affaires de 2,18 Mds€, réalisé dans les caravanes, camping-cars et mobile-homes pour 91,5 % puis dans les équipements de loisirs- matériel de camping et de jardin, remorques ;

- Présence essentiellement européenne : 28 % des ventes en France, 20 % en Allemagne, 15 % au Royaume-Uni, 9 % en Scandinavie, 7 % au Bénélux et autant en Italie et Espagne ;

- Stratégie de croissance dite « multi-locale » fondée sur le rachat de petites entreprises, la plupart du temps moins rentables que Trigano, et dont les vingt-cinq marques sont conservées, d'où des parts de marché supérieures à 40 % dans de nombreux pays ;

- Capital détenu à 57,9 % (71,6 % des droits de vote) par la famille Feuillet, Stéphane Gigou présidant le, le conseil de surveillance de 5 membres étant présidé par Alice Cavalier Feuillet ;

- Situation bilancielle très saine, avec une dette nette de 76 M€ face à 994 M€ de capitaux propres.

Défis

- Stratégie assise sur 2 piliers : la hausse des capacités de production et leur productivité, puis le maillage des réseaux de distribution ;

- Stratégie environnementale focalisée sur la réduction des consommations d'eau et d'énergie, et sur la valorisation et le recyclage des déchets non dangereux ;

- Lancement de nouvelles usines de vans et fourgons aménagés en Italie et Espagne et de la marque Benimar en Allemagne ;

- Poursuite des acquisitions dans les accessoires pour véhicules de loisir ;

- Résistance à la concurrence accrue en Europe par l'arrivée de l'américain Thor ;

- Modèle économique porteur, le camping-car étant un avantage sanitaire -éviter les moyens collectifs de restauration, d'hébergement et de transport.

Défis

- Perspectives négatives au Royaume-Uni (2 usines locales ) ;

- Difficultés à attirer de la main-d'œuvre ;

- Impact de la pandémie : recul de 22 % des ventes annuelles et de 14 % du bénéfice net ;

- Réaction à la pandémie : limitation de l'activité à la finition des véhicules, à la livraison aux points de vente ouverts ou sur internet et maîtrise du besoin en fonds de roulement ;

- Absence d'objectifs chiffrés pour l'exercice 2020-21 ;

- Versement d'un dividende de 2,20 € au titre de l'exercice 2019-2020 clos le 31 août.

Difficultés pour la filière ski française

Sur les dernières années, les vacances de Noël ont représenté 12% de l'activité des domaines skiables. Pour aider les professionnels des stations de montagne, affectés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques jusqu'à début 2021, les autorités ont présenté un plan de 400 millions d'euros. La mise en oeuvre de ce plan dépend de l'approbation de la Commission européenne.

La situation de Compagnie des Alpes (CDA) reflète bien les difficultés du secteur. La filiale cotée de la Caisse des Dépôts exploite les domaines d'une dizaine de stations alpines dont celui de La Plagne Sur son exercice 2019-2020, clos le 30 septembre, le manque à gagner dû à la crise sanitaire est de l'ordre de 240 millions d'euros, soit une baisse de 28% du chiffre d'affaires annuel.