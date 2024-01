Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Trigano: croissance de 19% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Trigano affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023-24 (clos fin novembre 2023) de 931,6 millions d'euros, en croissance de 19,1%, des ventes soutenues par la bonne dynamique de son activité camping-cars (+26,8%).



'La poursuite de l'amélioration du fonctionnement de la chaine logistique avec, en particulier, la fin de la pénurie de bases roulantes a permis d'enregistrer une forte croissance des ventes de camping-cars', explique le constructeur de véhicules de loisirs.



'Le niveau des carnets de commandes de Trigano reste élevé et sature ses capacités de production pour la saison 2023-24', ajoute le groupe, qui envisage donc une croissance de ses ventes au cours des prochains mois.





