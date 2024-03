Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Trigano: croissance de 18% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Trigano affiche un chiffre d'affaires au titre de son premier semestre 2023-24 en croissance de 18,4% à près de 1,91 milliard d'euros, les ventes du deuxième trimestre comptable (+17,8%) confirmant la tendance observée depuis le début de l'exercice.



'Le début de l'année civile 2024 se caractérise par une bonne tenue du marché du camping-car en Europe, avec un fort intérêt manifesté notamment par des primo-accédants', pointe le fabricant de véhicules et équipements de loisirs en plein air.



Trigano revendique un carnet de commandes toujours élevé qui sature ses capacités de production pour la saison 2023-24. Par ailleurs, la qualité des marges lui permet d'envisager une bonne progression du résultat opérationnel courant au premier semestre 2024.





Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +6.14%