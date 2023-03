Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Trigano: croissance de 13,2% des ventes au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 18:22

(CercleFinance.com) - Les ventes ont enregistré une croissance de 13,2% à 827,2 ME au deuxième trimestre 2022/2023, portées par la hausse de l'activité camping-cars (+13,9% à périmètre et change constants).



A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires des camping-cars enregistre une progression de 13,9%. Au deuxième trimestre 2022/23, le pôle remorques a été marqué par un fort déstockage de ses réseaux de distribution. Le chiffre d'affaires est en recul de 32,8%.



' Les évolutions des ventes de matériel de camping (-15,2%) et d'équipement du jardin (-10,7%) ne sont pas significatives au deuxième trimestre du fait du caractère saisonnier de ces activités ' précise le groupe.



' Les livraisons de bases roulantes de camping-cars devraient continuer à s'améliorer, ce qui permet d'envisager une augmentation de la production et des ventes de Trigano au second semestre ' rajoute la direction.