Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : changement à venir dans la gouvernance Cercle Finance • 25/06/2020 à 09:33









(CercleFinance.com) - Trigano annonce que Stéphane Gigou, directeur général de Fiat Professional depuis 2017, rejoindra le groupe le 1er juillet en tant que directeur général délégué et sera appelé à prendre, à brève échéance, la présidence du directoire et la position de CEO. Lorsque Stéphane Gigou remplacera François Feuillet à la présidence du directoire, Marie-Hélène et François Feuillet seront nommés membres du conseil de surveillance. La famille Feuillet entend maintenir sa position d'actionnaire majoritaire.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +0.84%