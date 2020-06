Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : CA trimestriel presque divisé par deux Cercle Finance • 30/06/2020 à 07:26









(CercleFinance.com) - Trigano indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 391,8 millions d'euros au troisième trimestre de son exercice 2019-20, en chute de 45,7% en comparaison annuelle, fortement impacté par la crise sanitaire liée au Covid-19. 'Pendant de nombreuses semaines, l'entreprise a arrêté sa production et ses réseaux de distribution ont dû, dans leur grande majorité, cesser toute activité au plus fort de la saison', explique-t-il, revendiquant toutefois un résultat opérationnel du trimestre positif. Le groupe de véhicules de loisir estime que son activité du quatrième trimestre devrait être soutenue, mais prévient que les ventes de l'exercice 2019-20 resteront fortement impactées par les pertes de volumes de fabrication enregistrées au troisième trimestre.

