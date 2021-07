Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : CA record au 3e trimestre Cercle Finance • 01/07/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - Trigano revendique un chiffre d'affaires record au titre de son troisième trimestre 2020-21, en croissance de 131,2% à 905,7 millions d'euros (+126,2% à périmètre et changes constants), 'porté par une demande soutenue sur ses principaux marchés'. Les ventes de camping-cars (+155,3%), de caravanes (+80%) et d'accessoires pour véhicules de loisirs (+104,7% à périmètre constant) ont bénéficié de l'intérêt renforcé des consommateurs pour les loisirs de plein air dans la plupart des pays européens. Trigano ajoute que sa 'forte génération de trésorerie lui donne les moyens répondre aux besoins de marchés en forte croissance et de poursuivre son développement à un rythme soutenu y compris par croissance externe'.

