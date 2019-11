Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : bondit de près de +10% vers 88,6E Cercle Finance • 26/11/2019 à 13:47









(CercleFinance.com) - Des résultats meilleurs que prévu redonnent enfin une impulsion haussière au titre qui bondit de près de +10% vers 88,6E, ouvrant un gros 'gap' au-dessus de 81,85E. La prochaine résistance se dessine vers 89,6E ('gap' baissier du 26/09) puis 97E, ex-zénith du 13/09.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +10.53%