Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : bondit de plus de 10% vers 127,5E information fournie par Cercle Finance • 18/05/2023 à 10:09









(CercleFinance.com) - Trigano bondit de plus de 10% vers 127,5E, au lendemain de la publication d'un résultat net de 121,7MnsE (-14%) et malgré un bénéfice opérationnel courant passé de 179,3 à 173,4MnsE : c'est 'moins pire que prévu'.

Les investisseurs saluent la hausse de +7,7% de son chiffre d'affaires qui démontre que le constructeur parvient à rétablir sa 'supply chain'.

Le titre qui efface la résistance des 125E se retrouve au plus haut depuis le 3 mars et testé une résistance abordée dès le 2/12/2022 et qui n'a été franchie qu'après le 31 janvier dernier.

Le prochain objectif n'est autre que le zénith 2023 des 135E testé le 2 février





Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +10.73%