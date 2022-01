Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano: bondit de +9% vers 189,9E information fournie par Cercle Finance • 07/01/2022 à 14:21









(CercleFinance.com) - Quel réveil : Trigano ouvre un 'gap' d'évasion au-dessus de 174,3E et bondit de +9,5% vers 189,9E.

Le titre remonte au plus haut depuis le 7 juillet 2021 et n'est pas loin de retracer le zénith des 191E du 5 juillet: en cas de franchissement, aller chercher les 200E ne serait qu'une formalité, et le test des 215E marquerait le quintuplement du cours par rapport à son plancher des 43E du 18/03/2020





