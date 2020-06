Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : bien orienté après son point d'activité Cercle Finance • 30/06/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - Trigano s'adjuge 2,4% et figure dans le haut du SBF120, à la suite d'un point d'activité du groupe de véhicules de loisir pour son troisième trimestre comptable, sa direction estimant à cette occasion que 'l'activité du quatrième trimestre devrait être soutenue'. Sur son troisième trimestre, il a vu son chiffre d'affaires baisser de 45,7% à 391,8 millions d'euros, ce qui correspond à l'estimation de 394,3 millions d'Oddo BHF, qui maintient son opinion 'neutre' et remonte son objectif de cours de 70 à 85 euros. 'L'exercice 2020/2021 reste incertain, partagé entre les atouts du Camping-Car et le caractère cyclique de celui-ci', estime l'analyste, prévenant que 'les ventes lors des salons d'automne seront décisives pour avoir une meilleure visibilité'.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +1.67%