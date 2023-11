Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano: bénéfice net de 308,3 ME sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 18:05









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 3 480,2 ME sur l'exercice 2023 en hausse de 9,5% par rapport à l'exercice précédent.



Le bénéfice opérationnel courant consolidé affiche une croissance de 23,7% à 423,4 ME (12,2% du chiffre d'affaires).



Compte tenu d'un résultat financier de -11,0 ME, d'une charge d'impôt sur les sociétés de 105,7 ME et de la contribution positive des sociétés mises en équivalence (2,3 ME), le bénéfice net consolidé s'établit à 308,3 ME (278,5 ME en 2021/2022).



' Le haut niveau des carnets de commandes, et la confirmation de la nette amélioration de la livraison des bases roulantes chez tous les fournisseurs permettent d'envisager une bonne progression de l'activité en 2023/24 ' indique le groupe.





Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris -0.28%