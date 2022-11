Trigano: bénéfice net de 278,5 ME sur l'exercice information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 17:53

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires de l'exercice s'est établi à 3 177,2 ME, en croissance de 8,3% (+0,4% à périmètre constant). ' Cette évolution intègre une baisse des ventes de camping-cars partiellement compensée par des hausses de tarifs progressives ' indique le groupe.



Le bénéfice opérationnel courant consolidé atteint 342,7 ME et représente 10,8% du chiffre d'affaires. Il comprend la contribution nette des sociétés acquises au cours de l'exercice pour 12,3 ME (après prise en compte de l'amortissement de la clientèle et du carnet de commandes à hauteur de 9,4 ME).



A périmètre constant, le bénéfice opérationnel courant de Trigano s'établit à 330,4 ME et représente 11,2% du chiffre d'affaires consolidé.



Le bénéfice net consolidé s'établit à 278,5 ME (222,9 ME en 2020/2021).