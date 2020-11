Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : bénéfice net de 139,6 ME sur l'exercice Cercle Finance • 16/11/2020 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 2 184 ME sur l'exercice 2019/2020, en baisse de 6,2% par rapport à l'exercice précedent. Le bénéfice opérationnel courant consolidé s'est élevé à 180,6 ME, et représente 8,3 % du chiffre d'affaires (9,0 % en 2018/2019). Le bénéfice net consolidé s'établit à 139,6 ME contre 167,5 ME en 2018/2019, soit 7,24 E par action. ' Malgré le maintien de mesures sanitaires contraignantes pesant sur la performance des usines et en l'absence de ruptures d'approvisionnement majeures, Trigano devrait enregistrer une nette amélioration de son activité et de ses résultats en 2020/21 ' indique le groupe.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris +3.95%