Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : baisse de 3,1% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 07/01/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - Trigano annonce des ventes du premier trimestre 2019-20 en retrait de -3,1% par rapport à celles de l'exercice précédent, à 559,7 millions d'euros (-3,2% à périmètre et taux de changes constants), dont -3,2% pour les véhicules de loisir et -2,8% pour les équipements de loisir. Bien qu'en progression dans de nombreux pays européens, les ventes de camping-cars et caravanes ont été affectées par les nets reculs enregistrés sur le trimestre en Suède et au Royaume-Uni. Les ventes de remorques sont par contre restées bien orientées. 'Son organisation, ses systèmes de gestion et le périmètre de ses activités continueront à évoluer pour renforcer encore ses parts de marché, sa compétitivité et sa rentabilité', estime la société, qui revendique pour cela une solide structure financière.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris -0.21%