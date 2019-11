Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trigano : baisse de 10,5% du bénéfice net annuel Cercle Finance • 26/11/2019 à 07:32









(CercleFinance.com) - Trigano publie un bénéfice net en baisse de 10,5% à 167,5 millions d'euros au titre de son exercice 2018-19, soit 8,69 euros par action, et un bénéfice opérationnel courant en repli de 8,5% à 210,4 millions, soit 9% du chiffre d'affaires. Dans un contexte persistant d'incertitudes économiques et politiques en Europe, il a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 0,6% à 2.328,2 millions d'euros, dont des hausses de 0,4% pour les véhicules de loisir et de 2,6% pour les équipements de loisir. Le directoire proposera à l'assemblée générale du 7 janvier un dividende de deux euros par action. La non-récurrence des phénomènes de déstockage des réseaux de distribution de camping-cars devrait selon lui favoriser la progression de l'activité en 2019-20.

Valeurs associées TRIGANO Euronext Paris 0.00%