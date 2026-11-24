Le spécialiste des véhicules de loisirs a vu le marché européen du camping-car ralentir depuis avril, dans un contexte international incertain. Il affiche néanmoins un chiffre d'affaires annuel en hausse de 3,8% et un bénéfice net en progression de 19,3%.

Trigano a réalisé un chiffre d'affaires de 3,8 milliards d'euros sur l'exercice 2025-2026, en hausse de 3,8% sur un an, conformément aux attentes du consensus S&P. Le bénéfice net du fabricant de véhicules de loisirs a progressé de 19,3%, à 285,7 millions d'euros. Quant à son bénéfice opérationnel courant consolidé, il ressort à 364,2 millions d'euros, soit une marge opérationnelle de 9,6%.

Dans le détail, l'amélioration de la rentabilité a principalement reposé sur le dynamisme des ventes de camping-cars et de caravanes aux réseaux de distribution. La production de camping-cars a ainsi progressé de 12,6%, permettant une meilleure absorption des coûts fixes et des gains de productivité.

Les résultats de l'activité de grossiste d'accessoires pour véhicules de loisirs sont restés stables. La distribution intégrée a, en revanche, été pénalisée par le recul du marché français, tout en demeurant bénéficiaire dans les trois pays où le groupe est présent (Royaume-Uni, France et Espagne).

Les autres activités de loisirs ont également pesé sur les performances, en raison de "la faible rentabilité des ventes de mobil-homes dans un marché en bas de cycle et marqué par une pression sur les prix". Les résultats de l'activité Remorques ont légèrement progressé, tandis que ceux de l'Equipement des loisirs sont restés légèrement déficitaires.

Un marché européen en repli

Après un début de saison bien orienté, "le marché européen du camping-car a été impacté à partir d'avril 2026 par le contexte politique et économique international", explique Trigano, qui relève "un certain attentisme des consommateurs", malgré une fréquentation soutenue des salons et foires d'automne.

Le carnet de commandes permet toutefois à Trigano de disposer "d'une bonne visibilité" sur son activité du premier semestre 2026-2027. Le groupe anticipe ainsi "une stabilité de sa production de camping-cars sur cette période".