TRIGANO acquiert 60% de la société Gimeg aux Pays-Bas

(AOF) - Trigano a annoncé avoir procédé le 27 août 2020 à l'acquisition de 60% du capital de la société Gimeg Holding B.V. Le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules et d'équipements de loisirs précise que les 40% restants sont conservés par l'équipe de direction de Gimeg et pourront être acquis par Trigano dans les prochaines années.

Implantée aux Pays Bas, Gimeg est un leader de la distribution en gros d'accessoires pour véhicules de loisirs, de matériel de camping et équipements de loisirs au gaz.

La société emploie 50 personnes, est bénéficiaire et a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros.

Le groupe Trigano souligne que cette acquisition lui permettra de '' consolider son leadership dans la distribution d'accessoires pour véhicules de loisirs en Europe et devrait engendrer de nombreuses synergies ''.

L'entreprise ajoute que cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement par croissance externe de Trigano dans les domaines du véhicule de loisirs, des accessoires pour véhicules de loisirs et de la remorque.

