Trigano : -5% vers 114E, les 100E en vue ? information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - Trigano décroche de -5% vers 114E, c'est la conséquence logique de la cassure de l'ex-support des 122E des 7 septembre et 30 octobre 2023 puis surtout des 118E du 28 mai 2023.

Le prochain objectif devient donc le seuil 'rond' des 100E, ex-résistance des

8 juillet 2019 et 15 janvier 2020, puis du 20 juillet 2022 et niveau du support oblique long terme issu du plancher des 43E du 18/03/2020.



Valeurs associées TRIGANO 114,00 EUR Euronext Paris -5,00%