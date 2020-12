Très forte décollecte pour le Vanguard S&P 500 (VOO)

L'ETF a subi deux jours consécutifs de forte décollecte la semaine dernière.

L'ETF émis par Vanguard et répliquant l'indice S&P 500 ETFs qui représente $ 172,3 milliards d'actifs sous gestion a subi deux jours consécutifs de forte décollecte la semaine dernière. Entre mercredi et vendredi, les investisseurs ont retiré plus de $ 7,5 milliards d'actifs, la pire série depuis plus de 3 ans.

Trouvez et comparez plus de 6000 ETFs avec nos outils gratuits :

Téléchargez l'enquête ETF 2020 de TrackInsight et découvrez ce sur quoi se basent plus de 300 investisseurs ayant répondu au sondage lors de leur séléction d'ETFs.