Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trente-neuf nouveaux cas de coronavirus sur le bateau de croisière au Japon Reuters • 12/02/2020 à 04:40









TOKYO, 12 février (Reuters) - Les tests pratiqués sur le navire de croisière Diamond Princess, bloqué depuis neuf jours dans le port de Yokohama au Japon, ont révélé 39 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus parmi les quelques 3.700 personnes à bord, a annoncé mercredi le ministère japonais de la Santé. Ces cas portent à 175 le nombre de personnes contaminées à bord du paquebot, qui peut accueillir 2.670 passagers et dont l'équipage est composé de 1.100 membres. Le Diamond Princess a été placé en quarantaine pour une durée de deux semaines à son arrivée le 3 février à Yokohama après la confirmation de la contamination par le coronavirus d'un passager débarqué auparavant à Hong Kong. L'épidémie de coronavirus a causé 97 décès supplémentaires mardi en Chine continentale, ont annoncé mercredi les autorités sanitaires chinoises, ce qui porte à 1.113 le nombre de cas mortels dans le pays depuis que le virus s'est déclaré à Wuhan en décembre dernier. (David Dolan et Ju-min Park, version française Arthur Connan)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.