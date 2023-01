Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Travelers: vers des trimestriels plombés par la tempête information fournie par Cercle Finance • 17/01/2023 à 14:56









(CercleFinance.com) - Travelers Companies annonce prévoir, pour le quatrième trimestre de 2022, un bénéfice net de 819 millions de dollars (3,44 dollars par action), dont un bénéfice des activités de base de 810 millions (3,40 dollars par action).



Ces résultats comprennent une estimation de pertes liées aux catastrophes de 459 millions avant impôts (362 millions après impôts), déduction faite de réassurance, causées principalement par la tempête hivernale qui a touché l'Amérique du Nord fin décembre.



'Mis à part les conditions météorologiques catastrophiques, les résultats sous-jacents de nos activités commerciales ont été exceptionnels', commente cependant le PDG Alan Schnitzer, qui pointe une forte croissance continue des primes nettes souscrites.





