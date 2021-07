Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Travelers : retour aux bénéfices pour le 2e trimestre Cercle Finance • 20/07/2021 à 13:28









(CercleFinance.com) - Travelers publie un bénéfice net de 934 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2021, soit 3,66 dollars par action, à comparer à une perte de 16 cents par action sur la période correspondante de l'année dernière. La compagnie d'assurance new-yorkaise explique que cette amélioration reflète notamment un revenu d'investissement net plus élevé, des pertes sur catastrophes plus faibles et un gain de souscription sous-jacent plus important. Le groupe fait état d'une progression de 11% de ses primes souscrites nettes, à plus de 8,1 milliards de dollars, ainsi que d'une stabilité de son ratio combiné sous-jacent, à 91,4%. Le retour sur fonds propres s'est établi à 13%.

Valeurs associées TRAVELERS COS NYSE -3.14%