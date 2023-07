Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Travelers: plongeon du BPA avec les pertes sur catastrophes information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - Travelers publie au titre de son deuxième trimestre 2023 un BPA ajusté de 0,06 dollar, à comparer à 2,57 dollars un an auparavant, un plongeon qui reflète un doublement des pertes liées aux catastrophes, à 1,48 milliard de dollars avant impôt.



La compagnie d'assurance a toutefois enregistré des primes nettes souscrites record, en hausse de 14% à plus de 10,3 milliards de dollars, et un ratio combiné sous-jacent en amélioration de 1,7 point 'pour atteindre un excellent niveau de 91,1%'.



'Nous avons amélioré les résultats sous-jacents de nos activités d'assurance des particuliers et augmenté constamment le rendement des placements dans notre portefeuille de titres à revenu fixe', souligne son PDG Alan Schnitzer.





