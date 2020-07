Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Travelers : pertes confirmées pour le 2e trimestre Cercle Finance • 23/07/2020 à 13:18









(CercleFinance.com) - Conformément à sa préannonce de la semaine dernière, Travelers publie une perte nette par action de 16 cents (20 cents en données 'coeur') au titre de son deuxième trimestre 2020, à comparer à un BPA de 2,10 dollars (2,02 dollars en 'coeur') un an auparavant. L'assureur explique cette différence notamment par des pertes sur catastrophes plus élevées et un revenu net d'investissement plus bas, la Covid-19 et les conditions économiques associées n'ayant eu qu'un impact net modeste sur le résultat de souscription. Travelers a enregistré des primes nettes souscrites en repli de 1% à près de 7,35 milliards de dollars sur le trimestre écoulé, tandis que son ratio combiné sous-jacent s'est contracté de 3,5 points de pourcentage à 91,4%.

