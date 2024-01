Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Travelers: l'acquisition de l'insurtech Corvus est bouclée information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - Travelers a annoncé avoir finalisé l'acquisition du spécialiste de la cyber-assurance Corvus Insurance, que le groupe américain avait initialement officialisée en novembre dernier.



Dans un communiqué, l'assureur new-yorkais explique se réjouir de l'intégration de Corvus, avec lequel il avait précédemment noué un solide partenariat stratégique.



Corvus distribue des contrats grâce à une plateforme technologique propriétaire qui permet d'identifier les vulnérabilités de ses clients et de réduire leurs niveaux de risques.



Travelers dit avoir financé le rachat de l'insurtech américaine à partir de ses ressources existantes.





