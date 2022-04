Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Travelers: hausse de 6% du dividende avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Travelers indique que son conseil d'administration a décidé une augmentation de 6% du dividende trimestriel régulier en espèces, pour le fixer à 0,93 dollar par action.



L'assureur a engrangé un BPA ajusté en hausse de 55% à 4,22 dollars au titre du premier trimestre, principalement en raison de la baisse des pertes dues aux catastrophes qui a largement compensé une réduction du revenu net des placements.



Travelers revendique des primes nettes souscrites record de 8,37 milliards de dollars, en hausse de 11%, avec des progressions dans ses trois secteurs entreprises (+9%), obligations et spécialités (+22%) et particuliers (+12%).





TRAVELERS COS