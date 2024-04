Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Travelers: dividende accru de 5% avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Travelers indique que son conseil d'administration a déclaré une augmentation de 5% de son dividende trimestriel régulier, à 1,05 dollar par action, dividende qui sera mis en paiement à partir du 28 juin.



Sur les trois premiers mois de l'année, la compagnie d'assurance a engrangé un BPA coeur de 4,69 dollars, en hausse de 14% en comparaison annuelle, et affiche un rendement des capitaux propres (ROE) coeur de 15,4%, en amélioration de 0,9 point.



'La croissance des revenus coeur, principalement attribuable à la hausse des revenus nets de placement et à un gain de souscription sous-jacent plus élevé, a plus que compensé l'augmentation des pertes liées aux catastrophes', précise Travelers.





