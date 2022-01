Travelers dépasse largement les attentes au quatrième trimestre

(AOF) - L'assureur Travelers a dévoilé des bénéfices supérieurs aux anticipations des analystes. Au quatrième trimestre, le groupe a enregistré un bénéfice net en hausse de 2% à 1,33 milliard de dollars, soit 5,37 dollars par action. Le bénéfice opérationnel ou core a atteint 1,3 milliard de dollars, soit 5,20 dollars par action, ressortant au-dessus du consensus s’élevant à 3,85 dollars. L'opérationnel exclut les plus ou moins-values sur le portefeuille d'investissement de l'assureur, considérées comme des éléments exceptionnels.

Le coût des catastrophes naturelles, net de réassurance, est passé en un an de 29 à 36 millions de dollars.

L'assureur a aussi dévoilé un ratio combiné ajusté stable à 88,7%. On rappellera que plus ce ratio est faible et inférieur à 100 et plus les activités d'assurance à proprement parler sont rentables.

Le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 7% à 9,01 milliards de dollars. Les primes nettes ont pour leur part progressé de 10% à 7,99 milliards de dollars. Wall Street visait 7,79 miliards de dollars.

En France le montant des cotisations pour le mois de mai 2021 a doublé par rapport à mai 2020, passant de 5,7 milliards d'euros à 11,4 milliards d'euros.

Le marché se transforme peu à peu du fait d'un intérêt plus marqué des épargnants pour les fonds en unité de compte, alors que les fonds en euros subissent une décollecte nette. Au mois de mai, la collecte nette des produits en unités de compte (UC) s'élevait à 2,8 milliards d'euros. Sur les cinq premiers mois de l'année, elle atteint 13,7 milliards d'euros, un niveau jamais observé depuis quinze ans. La part des cotisations en UC dans le total des cotisations a atteint 40% en mai, contre 34% en 2020. Cet engouement proviendrait à la fois de la bonne tenue des marchés financiers mais aussi d'une pression des assureurs pour inciter leurs clients à investir sur ce type de support.

Autre élément de transformation du secteur : le marché des plans d'épargne retraite (PER) connaît également une croissance importante. 117.000 assurés supplémentaires ont souscrit à un plan d'épargne retraite en mai 2021, soit un bond de 335% par rapport au mois précédent.