Cercle Finance • 23/01/2020 à 13:08

Travelers : BPA meilleur que prévu au 4e trimestre









(CercleFinance.com) - Travelers Companies annonce un bénéfice net ajusté en croissance de 52% à 867 millions de dollars sur le dernier trimestre 2019, soit 3,32 dollars par action, là où les économistes anticipaient en moyenne huit cents de moins. L'assureur a profité de moindres pertes sur catastrophes et a réalisé des primes nettes souscrites en hausse de 6% à près de 7,1 milliards de dollars, tandis que son ratio combiné sous-jacent s'est accru d'un point de pourcentage à 92,1%. Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, Travelers a ainsi engrangé un BPA ajusté en progression de 7% à 9,60 dollars, pour des primes nettes souscrites en croissance de 5% à un niveau record de près de 21,2 milliards de dollars.

