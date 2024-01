Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Travelers: bénéfice net record au quatrième trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 14:19









(CercleFinance.com) - L'assureur américain Travelers a publié vendredi un bénéfice trimestriel presque doublé sur un an, grâce à la hausse des primes et aux bons résultats de ses investissements.



Le groupe new-yorkais a dégagé au quatrième trimestre un bénéfice net record de plus de 1,6 milliard de dollars, soit 6,99 dollars par action, contre 819 millions (3,44 dollars l'action) sur la période correspondante de 2022.



A titre de comparaison, le consensus visait autour de 5,10 dollars.



Les primes souscrites nettes ont augmenté de 13% à 9,99 milliards de dollars sur le trimestre, tandis que les pertes liées aux catastrophes naturelles ont diminué. Le résultat issu des investissements a lui augmenté de 24%.



Le ratio combiné, qui compare les primes encaissées par rapport aux remboursements décaissés, s'est accru de 1,4 point à 97% tout en demeurant sous le seuil de 100%, témoignant d'une rentabilité de ses activités.



Le chiffre d'affaires global a progressé de 13% à 10,93 milliards de dollars.



L'action Travelers, l'une des 30 valeurs composant l'indice Dow Jones, gagnait plus de 4% dans les transactions d'avant-Bourse après toutes ces annonces.





