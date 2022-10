Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Travelers: baisse de 15% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 13:43









(CercleFinance.com) - Travelers annonce un bénéfice net ajusté (coeur) de 526 millions de dollars au titre du troisième trimestre, soit 2,20 dollars par action, un BPA en baisse de 15% en comparaison annuelle, et un rendement des capitaux propres coeur en retrait de 2,2 points à 7,9%.



'Nos sommes heureux d'annoncer de solides résultats', affirme le CEO Alan Schnitzer, soulignant que les performances du trimestre écoulé sont à placer au regard des pertes importantes subies par l'ensemble du secteur à la suite de l'ouragan Ian.



Le dirigeant de la compagnie d'assurances ajoute que ces résultats ont bénéficié de primes nettes acquises record de 8,6 milliards de dollars, en hausse de 10% par rapport à la même période en 2021, et d'un solide ratio combiné sous-jacent de 92,5%.





Valeurs associées TRAVELERS COS NYSE 0.00%