Traton: titre en repli, un broker ajuste sa cible

(CercleFinance.com) - Traton cède près de 3% à Francfort, pénalisé par une analyse de UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' sur le titre assortie d'un objectif de cours révisé à la baisse, de 30 à 22 euros.



Cette nouvelle cible qui laisse néanmoins un potentiel de progression de 61% pour le titre du constructeur allemand de véhicules utilitaires.



'Nous pensons que le dossier du développement des marges de Traton est sous-apprécié par le marché et que les dernières valorisations offrent un point d'entrée particulièrement attractif', explique le broker, qui s'attend à ce que le groupe 'trouve son chemin'.





Valeurs associées TRATON XETRA -2.48%