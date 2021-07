Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Traton : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 02/07/2021 à 14:57









(CercleFinance.com) - Traton grappille près de 1% à Francfort, sur fond de propos positifs d'UBS qui réaffirme sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 29 à 30 euros sur le titre du constructeur allemand de véhicules utilitaires. 'Les chiffres préliminaires de Traton suggèrent un autre trimestre solide au deuxième trimestre, renforçant encore notre conviction soutenue par de multiples catalyseurs au second semestre 2021', juge ainsi le broker.

Valeurs associées TRATON XETRA -0.22%