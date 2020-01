Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Traqueur : feu vert de l'AMF au projet d'OPAS Cercle Finance • 08/01/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - L'AMF a déclaré conforme le projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) déposé le 12 décembre 2019 par Portzamparc, agissant pour le compte de la société par actions simplifiée Coyote System, visant les actions Traqueur. L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 1,70 euros, la totalité des actions existantes non détenues par lui, à l'exception des 59.692 actions auto-détenues par la société, soit 744.942 actions représentant 8,79% du capital de Traqueur. Il a l'intention de demander, à l'issue de la clôture de l'offre publique, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions non présentées. Une nouvelle information sera publiée pour faire connaître le calendrier de l'offre.

