Transport maritime et souveraineté: les armateurs alertent les candidats à la présidentielle

Le terminal GNL Cape Ann de TotalEnergies ancré au large du Havre, le 18 septembre 2023 en Seine-Maritime ( AFP / LOU BENOIST )

La souveraineté stratégique et énergétique de la France "commence en mer": les armateurs ont demandé mercredi aux candidats à la présidentielle de maintenir les dispositifs de soutien sociaux et fiscaux existants, afin d'éviter une disparition de la marine marchande française.

"Les temps que nous traversons donnent à nos gouvernants et nos politiques une vision à très court terme, et c'est bien dommage car nous avons besoin d'une vision à long terme pour pouvoir investir", a souligné Marc Etcheberry, président d'Armateurs de France lors d'un entretien avec l'AFP.

En raison de l'énormité des investissements nécessaires à l'acquisition de porte-conteneurs, vraquiers, pétroliers ou autres méthaniers, ce secteur "ne peut pas voir à moins de dix ans", plaide le responsable, qui dirige aussi France LNG, société franco-japonaise de transport de gaz naturel liquéfié.

This picture shows the tanker boat "Lalla Fatma N'Soumer" being unloded and delivering LNG (Liquefied Natural Gas) to the uploading dock of Cavaou terminal in Fos-sur-Mer, on June 22, 2023. Cavaou methane terminal, owned by Engie and operated by Elengy, subsidiary company of GRDF, has experienced record activity since the war in Ukraine Un navire-méthanier livrant du GNL en cours de déchargement, au terminal de Cavaou, à Fos-sur-Mer, le 22 juin 2023 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

"On met en garde les candidats, les députés, les sénateurs sur le fait que remettre en cause chaque année budgétairement l'ensemble des dispositifs qui soutiennent l'industrie, (...) c'est condamner une souveraineté des importations, des exportations, et donc l'indépendance".

Depuis le début des années 1980, la France a constitué une flotte qui s'élève aujourd'hui à 1.250 gros navires, dont 455 sous pavillon français, d'un âge moyen de sept ans, au lieu de 280 bateaux vieillissants il y a quarante ans.

Tout "peut disparaître très vite"

Outre CMA CGM, numéro trois mondial des porte-conteneurs, la France héberge des champions mondiaux de la pose de câbles sous-marins, avec les flottes d'Orange, Alcatel ou Nexans, ainsi que trois gros transporteurs de gaz naturel liquéfié (Knutsen LNG France, Orion et France LNG).

Tout cela n'est pas venu par hasard, et "peut disparaître très vite", estime M. Etcheberry.

L'un des points de contentieux annuel au moment des discussions budgétaires est "la taxe au tonnage" acquittée par les armateurs, surnommée "niche fiscale des armateurs" par ses détracteurs.

TLe porte-conteneurs Notre-Dame de la compagnie maritime CMA-CGM, au port du Havre le 30 juin 2026 en Seine-Maritime ( AFP / Alain JOCARD )

Depuis une vingtaine d'années, cette taxe est devenue une norme quasi mondiale, appliquée dans 22 États européens: les armateurs ne paient pas d’impôt sur les sociétés, mais une taxe au forfait.

Si la France voulait revenir sur ce système, elle serait "isolée", la marine marchande française perdrait "immédiatement" sa compétitivité et sa capacité à investir dans des bateaux sur vingt ans, affirme M. Etcheberry.

Autre préoccupation du secteur, le coût du travail "30 à 50% plus élevé" en France qu'ailleurs en Europe depuis la suppression en 2025 d'exonérations des cotisations sociales patronales (charges ENIM) dont ils bénéficiaient.

"La compétition, féroce avec les pays asiatiques, devient aussi très prégnante avec les pays voisins comme la Belgique, l'Italie ou l'Espagne" qui fonctionnent sur un système de "net wage" (salaire net) qui facilite "l'employabilité de leurs marins", souligne le responsable.

Épargne privée

Armateurs de France cite comme un exemple réussi de "consensus" français autour du maritime, le travail de concertation du député socialiste Arnaud Leroy, issu des Verts, à l'origine de la loi programmatique du maritime du 20 juin 2016, dite loi pour "l'économie bleue", créant ces exonérations afin d'instaurer une dynamique d'investissement et d'embauche.

Un porte-conteur au port de Havre, le 30 juin 2026 en Seine-Maritime ( AFP / Alain JOCARD )

Elle "a très bien fonctionné de 2016 à 2025, avec l'arrivée d'une centaine de nouveaux navires sous pavillon français", dit M. Etcheberry qui "tire une sonnette d'alarme extrêmement sérieuse" devant les "coups de rabot" qu'il dit voir venir.

Les investissements nécessaires pour décarboner le secteur d'ici 2050 "ne se feront pas", "ou ne se feront pas en France", si le pays reste "dans une instabilité économique, fiscale et sociale", lance-t-il.

Lors d'une conférence de presse mercredi à Paris, les armateurs ont appelé les candidats à la présidentielle à "faire entrer la France dans le top 5 des nations armatoriales européennes d'ici 2040", avec sept propositions, dont l'inscription de la taxe au tonnage dans une loi de programmation maritime, la mise en place d'un régime de "salaire net" pour les marins et l'ouverture de l'épargne privée à l'investissement maritime comme c'est le cas en Grèce.

Ils aimeraient aussi que 100 % des recettes de la taxe carbone européenne payée par le secteur maritime (ETS maritime) soit réaffectée à la décarbonation de la filière et que la France constitue une "flotte stratégique" au service de la souveraineté énergétique du pays.

Le transport maritime représente 100.000 emplois, dont 72.000 indirects, notamment dans les banques et l'assurance, et il assure "95 % des importations énergétiques" du pays, rappelle M. Etcheberry.

"L'État doit maintenant choisir la souveraineté maritime ou de dépendre d'autres pays pour ses propres importations" résume M. Etcheberry.