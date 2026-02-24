Transport Canada certifie les jets Gulfstream G700 et G800 après la querelle avec Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte)

Transport Canada a certifié les jets d'affaires G700 et G800 de General Dynamics

GD.N Gulfstream, selon un document du gouvernement, quelques semaines après que le président américain Donald Trumpse soit plaintque le régulateur canadien prenait trop de temps pour approuver les avions.

Le chef de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis a déclaré au début du mois qu'il s'attendait à ce que le Canada annonce bientôt qu'il certifiait certains jets d'affaires Gulfstream qui avaient été retardés pendant des années. Reuters a été le premier à annoncer vendredi que les jets G500 et G600 de Gulfstream avaient été certifiés par Transport Canada.

Le mois dernier, M. Trump a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux que les États-Unis envisageaient de retirer la certification des

avions d'affaires

Bombardier BBDb.TO Global Expressfabriqués au Canada et a menacé d'imposer des droits de douane de 50 % sur tous les avions fabriqués au Canada jusqu'à ce que l'organisme de réglementation du pays certifie un certain nombre d'avions produits par le rival américain Gulfstream.

L'incident a suscité l'inquiétude des experts de l'aviation qui ont fait valoir que les avions devaient être certifiés pour des raisons de sécurité et à l'abri de toute influence politique.

Selon les règles de l'aviation mondiale, le pays où un avion est conçu - les États-Unis dans le cas de Gulfstream - est responsable de la certification primaire, connue sous le nom de certificat de type, qui atteste de la sécurité de la conception.

Les autres pays valident généralement la décision de l'organisme de réglementation primaire, mais ont le droit de refuser ou de demander des données supplémentaires.