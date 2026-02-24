 Aller au contenu principal
Transport Canada certifie les jets Gulfstream G700 et G800 après la querelle avec Trump
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - Transport Canada a certifié les jets d'affaires G700 et G800 de General Dynamics GD.N Gulfstream, selon un document du gouvernement, quelques semaines après que le président américain Donald Trump ait reproché à l'organisme de réglementation canadien d'avoir mis trop de temps à approuver les avions.

Le chef de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis a déclaré au début du mois qu'il s'attendait à ce que le Canada annonce bientôt qu'il certifiait certains jets d'affaires Gulfstream qui avaient été retardés pendant des années. Reuters a été le premier à annoncer vendredi que les jets G500 et G600 de Gulfstream avaient été certifiés par Transport Canada.

