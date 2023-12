Transport aérien: amende de 140 millions de dollars pour la compagnie américaine Southwest Airlines

La compagnie aérienne américaine Southwest Airlines s'est vu infliger une amende de 140 millions de dollars par les autorités américaines pour des problèmes logistiques qui avaient fortement perturbé le trafic aérien durant les vacances de Noël l'an dernier.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

"Aujourd'hui, nous avons annoncé une amende de 140 millions de dollars - 30 fois plus importante que toute amende jamais imposée par notre département -,contre Southwest Airlines, pour avoir manqué à ses engangements auprès des passagers lors de la crise des vacances de 2022", a annoncé lundi sur X (ex-Twitter) le ministère des transports américain, qui a passé un accord avec le transporteur pour régler ce litige.

Fin décembre 2022, une vague de froid extrême s'était abattue sur les Etats-Unis, accompagnée d'importantes chutes de neige, notamment dans la région des Grands Lacs, semant le chaos dans les transports routiers comme aériens.

Des milliers de vols avaient alors été annulés en pleines vacances de Noël. Southwest Airlines avait, elle, annulé plus de 60% de ses liaisons en raison de problèmes logistiques.

"Entre le 21 décembre 2022 et le 2 janvier 2023, Southwest a annulé ou enregistré des retards considérables sur plus de 16.900 vols, touchant plus de 2 millions de passagers", précisent les autorités américaines dans un document détaillant l'accord.

Le ministère des transports reproche en particulier à Southwest de ne pas avoir géré le nombre considérable d'appels de la part de ses clients, mais aussi de ne pas leur avoir fourni d'informations rapides sur le statut des vols.

En outre, elles lui reprochent de ne pas avoir remboursé les passagers lésés de façon suffisamment "rapide" et "adaptée".

Avec cette amende, "Southwest est tenu d'indemniser les futurs passagers dont le vol sera considérablement retardé ou annulé avec un bon de 75 dollars. Cela s'ajoute au fait de devoir payer pour la nouvelle réservation du vol, les hôtels et la nourriture pendant le retard", détaille le ministère des transports.

En plus de cette provision, la compagnie va aussi devoir s'acquitter d'une amende de 35 millions de dollars versée au Trésor américain.

De son côté, Southwest a indiqué conclure "cet accord afin de parvenir à un règlement", sans admettre aucune violation des lois sur la protection des consommateurs. L'entreprise, dont le siège est à Dallas, opère dans 11 pays à travers le monde, avec 74.000 employés, selon son site internet.