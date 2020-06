TRANSLATE BIO : SANOFI entre au capital

(AOF) - Sanofi etTranslate Bio sont convenues d'élargir leur accord de collaboration et de licence conclu en 2018 dans le but de développer des vaccins à ARNm pour la prévention des maladies infectieuses. Translate Bio recevra un paiement initial total de 425 millions de dollars, dont 300 millions de dollars en liquidités et une participation privée à son capital à hauteur de 125 millions de dollars, sous la forme d'actions ordinaires valorisées à 25,59 dollars l'action, soit une prime de 50% par rapport à la moyenne mobile des cours de clôture de l'action calculée sur 20 jours.

Cette prise de participation représente 12,2% du capital de la biotech au cours d'hier soir (16,24 dollars) et environ 7,2% en prenant comme référence le cours de 25,59 dollars.

Translate Bio sera également éligible à de futurs paiements d'étape potentiels et à d'autres versements pouvant atteindre 1,9 milliard de dollars, dont 450 millions de dollars concernent des paiements pour des étapes prévues dans le cadre de l'accord conclu en 2018.

Parmi ces paiements d'étapes potentiels et autres versements, environ 360 millions de dollars devraient être versés dans les prochaines années, et comprennent les étapes relatives au développement d'un vaccin contre le Covid-19.

Translate Bio aura également droit à des redevances progressives sur les ventes mondiales des vaccins développés. Sanofi Pasteur prendra à sa charge l'intégralité des coûts pendant la durée de la collaboration. Aux termes de cet accord, Sanofi Pasteur obtiendra des droits mondiaux exclusifs sur les vaccins contre les maladies infectieuses.

