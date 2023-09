Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Transition: JP Morgan Chase en deçà de 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 17:08









(CercleFinance.com) - JP Morgan Chase & Co a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 13 septembre, le seuil de 5% des droits de vote de Transition, du fait d'une diminution du nombre d'actions détenues dans le portefeuille de négociation.



Au résultat de cette diminution, l'exemption de trading prévue par le règlement général s'applique. A cette occasion, JP Morgan Securities plc, filiale du groupe bancaire américain, a franchi en baisse le même seuil.







