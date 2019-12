Transit du gaz russe vers l'Europe : l'Ukraine et la Russie signent un nouvel accord pour poursuivre l'acheminement

Après de difficiles négociations, l'Ukraine et la Russie ont annoncé avoir signé un nouveau contrat de cinq ans sur le transit du gaz russe vers l'Europe.

Des tuyaux de gaz dans une station de compression. ( AFP / JOE KLAMAR )

Les craintes d'une nouvelle crise portant sur l'acheminement du gaz russe vers l'Europe s'éloignent. L'Ukraine et la Russie ont annoncé dans la nuit de lundi 30 à mardi 31 décembre avoir signé, après de difficiles négociations, un contrat sur le transit du gaz russe pour l'Europe via l'Ukraine.

"L'Ukraine a signé un contrat de transit pour cinq ans ", a annoncé sur Facebook le président ukrainien Volodymyr Zelensky. "L'Europe sait que nous n'allons pas la laisser tomber", a-t-il assuré. "Les accords finaux ont été obtenus après cinq jours de négociations ininterrompus à Vienne. Tout une série de documents a été signée", a confirmé le patron du géant gazier russe Gazprom, Alexeï Miller, cité par les agences russes. Ces documents permettront de poursuivre "le transit du gaz après le 31 décembre", date d'expiration du contrat existant, a-t-il ajouté.

Localisation des trois nouveaux gazoducs reliant la Russie à l'Europe du Nord, la Turquie et la Chine et carte du réseau en Eurasie ( AFP / )

Craintes d'un échec de dernière minute

Ce contrat finalise un protocole d'accord signé le 20 décembre par les deux parties après des mois de difficiles négociations avec la participation de l'Union européenne. Malgré le premier accord de principe, les pourparlers en vue de sa finalisation se sont avérés très tendus , suscitant des craintes d'un échec de dernière minute au risque de perturber l'approvisionnement de pays européens.

Maros Sefcovic, membre de la Commission européenne qui a suivi les négociations, a salué sur Twitter "tout le dur labeur et les efforts" qui ont mené à l'accord final, qui "sécurise des flux de gaz continus vers l'Europe à partir du 1er janvier 2020".

65 milliards de mètres cubes de gaz acheminés en 2020

Le nouveau contrat prévoit que Gazprom fera transiter via l'Ukraine au moins 65 milliards de mètres cubes l'année prochaine , puis au moins 40 milliards par an de 2021 à 2024 , a précisé M. Zelensky, ce qui devrait rapporter à Kiev "plus de sept milliards de dollars" au total.

Ce contrat fait partie d'un accord plus large pour lequel Gazprom a payé vendredi 2,9 milliards de dollars (amende et intérêts) à son homologue ukrainien Naftogaz, devant mettre fin à un long bras de fer devant les juridictions internationales. En échange, Naftogaz a abandonné toutes les autres poursuites judiciaires visant Gazprom en Ukraine et en Occident.

L'Europe toujours dépendante du gaz russe

L'accord entre Moscou et Kiev permet d'éviter une nouvelle guerre du gaz entre les deux voisins. Leurs précédentes disputes avaient affecté les approvisionnements européens en janvier 2006 et 2009.

Si l'Europe reste très dépendante du gaz russe (35% de sa consommation), elle l'est beaucoup moins du transit ukrainien, qui a diminué de 40% ces quinze dernières années avec la construction de gazoducs contournant l'Ukraine.