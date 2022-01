Transgene : une collaboration stratégique avec la société chinoise PersonGen BioTherapeutics

(AOF) - Transgene et PersonGen BioTherapeutics ont annoncé mardi soir une collaboration stratégique visant à évaluer la faisabilité et l’efficacité d’une combinaison thérapeutique associant l’injection de cellules CAR-T TAA06 de PersonGen à un virus oncolytique, issu de la plateforme Invir.IO de Transgene, administré par voie intraveineuse. Cette combinaison thérapeutique sera évaluée en préclinique sur des cancers solides, notamment le cancer du pancréas et le gliome.

La collaboration a pour objectif de démontrer les potentielles synergies des mécanismes d'action permettant d'améliorer l'efficacité thérapeutique des cellules CAR-T.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.